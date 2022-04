Incidente in corso Unione Sovietica: tre auto coinvolte e traffico parzialmente deviato

Un impatto violento è quello che ha coinvolto pochi minuti fa tre vetture in corso Unione Sovietica, proprio all'altezza di piazza San Gabriele da Gorizia, dove il lungo corso si congiunge con corso Galileo Ferraris e incrocia via Filadelfia.



In particolare, lo scontro si è verificato tra il controviale e il viale che conducono verso il centro di Torino. Ancora da ricostruire la dinamica che ha portato allo schianto tra un veicolo furgonato grigio, una berlina di colore scuro e un'utilitaria grigia.



L'impatto più violento ha interessato proprio le prime due, rimaste poi ferme in mezzo alla carreggiata. Subito è scattata la richiesta di soccorso e sul posto sono arrivati i mezzi della Polizia Municipale. Gli agenti hanno così limitato con il nastro rosso bicolore l'accesso da Sud a corso Unione Sovietica, con le vetture provenienti da via Filadelfia (lato stadio Filadelfia) costrette a girare nel controviale per raggiungere il centro della città.