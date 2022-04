Attesa da incubo: a Caselle 200 persone da stamattina aspettano volo per Napoli che non parte mai

Attesa da incubo: a Caselle 200 persone aspettano volo per Napoli che non parte mai

A poche ore dalla Pasqua, con la voglia matta di tornare a festeggiarla in libertà, dopo due anni di limitazioni e restrizioni, ci sono però duecento persone in attesa da questa mattina a Caselle di un aereo destinazione Napoli che non parte mai.

Il volo W68420 della compagnia Wizz Air avrebbe dovuto partire alle 13.05, ma se tutto va bene forse decollerà alle 17.35. Il racconto di una attesa da incubo è di Giovanni T., giornalista di lungo corso, che assieme alla moglie Daniela e alla figlia Elisa si era presentato stamattina in aeroporto tre ore prima della partenza, per rispettare le indicazioni di un congruo anticipo che gli erano state suggerite ieri, vista l'attesa alta affluenza.

"Peccato che, appena messo piede dentro l'aeroporto di Caselle, scopriamo che il volo è stato posticipato alle 14.05. Dopo mezz'ora facciamo il check in e poco dopo veniamo informati via sms che la partenza è ulteriormente slittata alle ore 15". A questo punto dovrebbe scattare in automatico un rimborso o la possibilità di consumare gratis il pranzo, visto il protrarsi dell'attesa: "Il guaio è che qui nessuno sa niente, continuiamo ad essere rimbalzati". Gira voce che il problema sia a Napoli, da dove non è ancora partito l'aereo per Torino, pare che manchi l'equipaggio ma ormai si è alla ridda delle ipotesi e delle supposizioni.

"Quello che è certo è che, poco fa (le 15.30, ndr) abbiamo avuto informazione di un ulteriore slittamento alle 17.35", conclude sconsolato Giovanni. La speranza è che dentro l'uovo di Pasqua presto si possa trovare l'orario definitivo per far partire finalmente il volo. Duecento persone lo stanno aspettando da ore.