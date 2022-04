Eurovision cambia volto al Valentino: davanti allo Chalet iniziato l’allestimento del villaggio nel parco [FOTO e VIDEO]

C’è un’aria diversa al parco del Valentino. Operai al lavoro, divieti di sosta e qualche sanzione: è infatti iniziato oggi l’allestimento dell’Eurovillage, spazio della Città di Torino che permetterà a torinesi e turisti di poter assaporare l’atmosfera dell’Eurovision, immersi nella natura.

L'area potrà ospitare fino a 17 mila persone

L’area, allestita tra corso Vittorio e lo spazio di fronte all’ex Chalet, sarà in grado di ospitare 17.000 persone dal 7 al 14 maggio. Una mini cittadella della musica, con circa 200 artisti che si alterneranno sul palco in oltre 40 concerti previsti. Ma non solo: sui maxi schermi che verranno allestiti, sarà possibile guardare in diretta le semifinali e la finalissima dell’Eurovision.

Transennato l'accesso al parco

Gli operai hanno iniziato i lavori alle 15, iniziando a transennare l'accesso al parco. Qualche disagio per ciclisti, pedoni e automobilisti, costretti a cercare percorsi alternativi per uscire o entrare dal Valentino. Implacabili i vigili urbani che hanno iniziato a dare multe alle tante auto che non hanno rispettato il divieto di sosta nelle aree attigue al parco.

Village chiuso la notte per ragioni si sicurezza

Il village verrà chiuso di notte per garantire la sicurezza dell’area. L’accesso sarà infatti contingentato. Nelle scorse settimane, le associazioni ambientaliste avevano contestato la scelta di allestire le strutture al Valentino, all’interno di un parco: “Ci permettiamo di dubitare che la rinascita del parco passi attraverso grandi manifestazioni commerciali e musicali, che occupano il parco per diversi giorni (da aggiungere poi allestimenti e disallestimenti, ndr), inibendo la corretta frequentazione di un parco di alto valore storico e ambientale. Il Valentino continua ad essere visto come un 'contenitore multiuso', convertibile di volta in volta agli usi più disparati”.