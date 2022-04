Le Vele Alassio: qui di seguito il programma per questo fine settimana

Per il prossimo weekend le previsioni meteo sono promettenti; la

location è quella di sempre, non ci resta pertanto che presentare il

nostro grande sogno e obiettivo: Alassio 2122.



Se questa magnifica città vi fa battere il cuore e la volete vedere

crescere insieme a noi, vi aspettiamo venerdì e sabato dalle ore 23:00

con la musica dei nostri resident djs Francis Key e Giorgio V. e con la

partecipazione dell'animazione firmata Visionair Events.



Il daytime della domenica, a partire dalle ore 15:00, è un appuntamento

sempre più apprezzato, per questo motivo il party Change Your Mind non

mancherà il 1° maggio.



Direttamente dai club più famosi al mondo ci sarà Paco Osuna,

considerato il migliore dj spagnolo. Oltre a lui sarà nostro ospite

Dimmish, uno dei giovani maggiori talenti italiani in ascesa

nell'ambiente della musica elettronica.



Non potranno mancare nemmeno questa volta i sempre più affermati djs

torinesi YOUniverse. Da Genova sarà per la prima volta nostro ospite il

dj Federico Guttadauro, mentre ad aprire l'evento sarà la dj 4MINA,

direttamente dell'Audiodrome di Moncalieri.







Le Vele Alassio 2122 29 / 30 April 2022



This is our dream: ALASSIO 2122

It's not just a dream... It's our goal!

We want to grow with our lovely City and its people.



29 / 30 April 2022

From 11pm until sunrise



LE VELE ALASSIO

presents

ALASSIO 2122

Music by Francis Key / Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEv<wbr></wbr>ents



Evento Facebook:

https://fb.me/e/2y4nAgXKE







Change Your Mind Daytime Party Sunday 1st May 2022



Sunday 1st May 2022

From 3pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime Party

LINE UP

Paco Osuna

Dimmish

YOUniverse

Federico Guttadauro

4MINA



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free bus service from "Bar della Stazione" of Alassio



DETTAGLI

- Abbigliamento: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dal "Bar della Stazione" di Alassio



LE VELE ALASSIO FOOD

Catering by Borghi Ricevimenti



MENU



SWEET PLEASURES

- Macedonia di frutta fresca

- Ananas

- Gelato al Fior di Latte

- Gelato al Cioccolato



CRUDITÉ

- N°3 Ostrica della Normandia con Cipolle di Tropea

- Tartare con pescato del giorno in marinatura di The Verde e Zenzero

accompagnato dal Gambero al vapore con cipollotto al limone e centrifuga

di mela verde



HEALTHY CHOICE

- Insalata di farro con verdure Bio alla mediterranea



STREET FOOD

- Hamburger 110 gr di Fassona con misticanza di stagione

- Hot dog con crauti e salse

- French fries / Patatine fritte



IN PARTNERSHIP WITH

SuperNatural



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/ChangeYourMindP<wbr></wbr>arty



Evento Facebook:

https://fb.me/e/1rzeXypcv







INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721