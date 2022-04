Da lunedì torna la Star 1, il minibus elettrico che attraversa il centro di Torino

Dopo oltre due anni di stop, lunedì riparte la linea Star 1. Il servizio del minibus elettrico, che permetteva a chi lasciava la macchina nei parcheggi ai varchi della Ztl di entrare nel centro, era stato sospeso a dicembre 2019 per problemi legati alla ricarica elettrica dei mezzi.

Dal 2 maggio riprende quindi servizio il pullman che collega il Palagiustizia (via Cavalli) con l'ospedale Gradenigo in corso Regina Margherita, attraversando il centro di Torino. Gli orari di gestione saranno dalle 7:00 alle 19:30. Nelle giornate del sabato e in quelle festive la linea avrà l'orario 14.30-19.30, con una frequenza di 20 minuti.

"In questi giorni di grande attenzione della città all’accoglienza di eventi internazionali, - commenta l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - siamo felici di aver ripristinato per tempo la linea Star1".