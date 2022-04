Il console onorario dell'Ucraino denunciato per istigazione e discriminazione

La richiesta fatta all'Università di Torino di cancellare il bando per venti borse di studio riservate a studenti russi e bielorussi costa una denuncia al console onorario dell'Ucraina a Torino Dario Arrigotti.

Il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” ha presentato infatti una denuncia nei suoi confronti presso la Procura di Genova per il reato di istigazione e propaganda a delinquere per motivi di discriminazione. Arrigotti aveva definito "quanto meno sorprendente equiparare negli aiuti economici e a parole lo stato di 'grave difficoltà' degli studenti russi e bielorussi a quello degli studenti ucraini".