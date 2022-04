Attacco alla sede del Pd di via Ormea, Tassone: "Mai usare la violenza contro chiunque"

Imbrattata la sede del Pd di via Ormea. L'attacco da parte del KSA (Kollettivo studenti autorganizzati) per rivendicare ancora una volta la morte dei due studenti Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci.

Alcuni studenti del collettivo, contrario all'alternaza scuola-lavoro (PCTO), hanno srotolato uno striscione "Il PD ha le mani sporche del sangue di Lorenzo e di Giuseppe".

Sono stati poi accesi alcuni fumogeni ed è stata scritta la frase "Lorenzo è vivo abolire PCTO" e "Assassini di Lorenzo e Giuseppe" con vernice spray rossa.

Solidarietà da parte di diverse associazioni come l'Anpi Nicola Grosa "Penso sia il tempo delle parole e non dei gesti violenti, chi predica la pace dovrebbe praticarla. Ai 'giovani ribelli' dico che i nemici sono altrove" scrive il presidente Augusto Montaruli.

Si tratta del secondo attacco subito dal Pd in pochi giorni. Il 25 aprile a essere imbrattata è stata la sede di via Oropa su cui sono comparse scritte contro la guerra e la Nato. In quel caso era stato rivendicato da "Cambiare rotta Torino", una pagina dell'Organizzazione Giovanile Comunista.

"Io stesso sono critico sull'alternanza scuola lavoro, ma questo non autorizza mai a usare violenza o a danneggiare chiunque" ha commentato il presidente del Circolo 8 Pd Riccardo Tassone cui ha fatto subito eco il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano: "Gli attacchi verso un’istituzione sono sempre da condannare".

"Le responsabilità politiche il nostro partito se le è assunte nelle sedi opportune fin da subito a gennaio tramite le parole del nostro segretario Letta", ha sottolineato in una nota il circolo del Pd di via Ormea. "Successivamente altri esponenti del partito e alcuni parlamentari hanno dichiarato necessario che il Parlamento avviasse un'indagine conoscitiva sui Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Ptco). Il tema delle morti sul lavoro e ancora di più quello delle giovani vite vittime di incidenti è una quotidiana tragedia che non merita di essere affrontata in maniera faziosa da chi cerca pretesti per attaccarci, talvolta anche in maniera violenta".

"Le nostre sedi sono e restano presidi del territorio e ne rivendichiamo l’importanza proprio in dibattiti delicati come le politiche di welfare e del lavoro - conclude la nota - Mentre voi imbrattate non solo le nostre sedi, ma anche in parte il bene comune, noi continuiamo a lottare affinché i luoghi di lavoro diventino quel che devono essere: luoghi sicuri. E il primo maggio saremo in piazza".