Firenze, 30 aprile: Slow Food presenta la Guida agli Extravergini 2022 insieme a BioDea

Presso la prestigiosa Sala delle Armi a Palazzo Vecchio in Firenze, Slow Food presenterà il suo meticoloso lavoro di raccolta, verifica e degustazione di oltre 1500 oli extravergini, il tutto raccolto con attenzione nella Guida agli Extravergini 2022.

Alla conferenza sarà presente come partner anche BioDea.

Si inizierà alle ore 10.00 con i saluti di:

Dario Nardella, sindaco di Firenze

Stefania Saccardi, vicepresidente Regione Toscana

Federico Gianassi, assessore del Comune di Firenze a bilancio, partecipate, commercio, attività produttive

ore 10.30 - workshop a cura di BioDea

Dalla natura per l’olivicoltura ambientalmente sostenibile

Prof. Stefano Loppi - Dipartimento di Scienze della Vita - Università di Pisa -

Economia circolare e agricoltura sostenibile: il ruolo del Biochar e del Distillato di legno

Prof.ssa Stefania Tegli - Dipartimento di Scienze e Tecnologie agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali - Laboratorio di Patologia Vegetale Molecolare - Università degli Studi du Firenze - ONE Health e difesa sostenibile della salute delle piante: le proposte e le risposte del Distillato di legno

Francesco Barbagli - CEO di Bio-Esperia srl -

Sostenibilità dei prodotti BioDea e loro impiego in olivicoltura.

ore 11.30 - Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia, e Francesca Baldereschi, coordinatrice Rete Slow Food Italia presentano la Guida agli Extravergini 2022

A seguire Barbara Nappini e Francesco Barbagli assegneranno le menzioni speciali e gli attestati ai Presìdi Slow Food; premiazione delle aziende che hanno ottenuto la Chiocciola e degli oli che hanno ricevuto il riconoscimento di Grande Olio Slow e Grande Olio.

Ampio spazio viene dato per domande e risposte a chi è in presenza e in collegamento web.

Il convegno è trasmesso in diretta streaming sul canale Facebook di Arezzo TV

https://www.facebook.com/ArezzoTv

e sul canale Facebook di BioDea

https://www.facebook.com/www.biodea.bio

link del programma