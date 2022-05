1° maggio: cariche della polizia in via Roma, spezzone sociale bloccato all'ingresso in piazza San Carlo [VIDEO e FOTO]

Gli scontri in via Roma al corteo del 1° maggio

Quando tutto sembrava procedere per il meglio, una carica della polizia allo spezzone sociale in via Roma ha rapidamente modificato il clima di festa e lotta sociale del corteo del 1° maggio a Torino.

Dopo un inizio di calma apparente, dunque, ai manifestanti - un nutrito gruppo composto da centri sociali, esponenti della sinistra antagonista, studenti, lavoratori e anarchici - è stato impedito l'accesso a piazza San Carlo, luogo dei comizi istituzionali.

Le cariche sono state in totale 3: non sono mancati gli scontri e la tensione è stata piuttosto alta. Al momento tutto è fermo all'imbocco di via Roma verso piazza Castello.

Gli altri partiti della sinistra, come per esempio Rifondazione, si sono fermati in segno di solidarietà.