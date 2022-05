Gavazza (Lega Salvini): "L'Ubertini di Caluso è un orgoglio del Canavese"

“Dopo 43 anni sono tornato nella mia scuola, correva infatti l'anno 1979 quando proprio all'Istituto Ubertini di Caluso ho ottenuto il diploma di esperto viticoltore e cantiniere - spiega il consigliere regionale Gianluca Gavazza -. Tornare su quei luoghi mi ha fatto tornare in mente vecchi e bei ricordi del periodo scolastico. Vedere tanti giovani che continuano i propri studi in questo eccellente istituto mi rende orgoglioso del nostro territorio canavesano. Durante l’incontro con la dirigenza e i docenti sono state illustrate le discipline ed attività scolastiche con le ragazze e i ragazzi al lavoro direttamente sul campo”.

“Questo Istituto esiste da 155 anni, venne infatti fondato nel 1867 - evidenzia il consigliere regionale chivassese Gianluca Gavazza -. Il 13 luglio 1890 venne emanato un decreto che elevava l'Istituto a "Regia Scuola Pratica di Agricoltura per la Provincia di Torino", a cui furono demandati a provvedere la Provincia stessa e il Governo. L'Ubertini fu così la prima Regia Scuola di Agricoltura di tutto il Piemonte”.

Nel pomeriggio di lunedì 2 maggio la visita dell'Assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa in Canavese, dopo l’incontro alla Cantina Produttori Erbaluce di Caluso e la riunione al Consorzio del Canale Demaniale di Caluso, ha infatti fatto tappa all'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura Carlo Ubertini di Caluso, alla presenza del deputato canavesano on. Alessandro Giglio Vigna, dei consiglieri regionali della Lega Gianluca Gavazza e Andrea Cane, del sindaco di Caluso Maria Rosa Cena e del sindaco di Candia Mario Carlo Mottino.