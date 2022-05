A causa del maltempo e delle avverse previsioni meteorologiche previste per il fine settimana, l’Amministrazione Comunale di Rivoli ha deciso di annullare tutti gli appuntamenti in programma per la 68esima edizione del Carnevale, precedentemente previsti per il 6, 7 ed 8 maggio.

Gli appuntamenti annullati verranno recuperati successivamente ed inseriti nel calendario degli eventi di prossima organizzazione.