Moncalieri, anche corso Roma avrà la pista ciclabile

Moncalieri imbocca sempre più la strada della sostenibilità e della mobilità alternativa. E così, dopo aver dato spazio ai monopattini con l'inizio dell'estate 2021, adesso annuncia nuovi spazi per le ciclabili: una pista arriverà anche lungo corso Roma.

Tra la fermata metro di piazza Bengasi e Chieri

La conferma è arrivata nei giorni scorsi dall'assessore alla Viabilità Angelo Ferrero: "Abbiamo accolto, su proposta della Città metropolitana, la realizzazione del collegamento ciclabile tra la fermata della metro in piazza Bengasi e la ciclabile per Chieri, attraverso corso Roma". Si tratta di un investimento per la progettazione e realizzazione in capo alla Città Metropolitana di Torino per circa 3 milioni, con una quota di cofinanziamento del Comune di Moncalieri attorno ai 200 mila euro.

Tavolo con residenti e commercianti

Nelle prossime settimane l'assessore Ferrero ha annunciato l'idea di convocare un tavolo "con residenti e commercianti allo scopo di rendere il meno impattante possibile la realizzazione della nuova ciclabile”. Una scelta dettata anche dalla necessità di evitare le polemiche create dalla strisce blu disegnate tra via Bogino e Lungo Po Abellonio, mal digerite da alcuni residenti e lavoratori della zona.