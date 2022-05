Chef Rigels Tepshi a Torino per l'Eurovision: "La cucina come la musica, ci unisce"

Chef Rigels Tepshi, di Ottocentodieci Ristorante, approva a Torino, in occasione di due cene previste per l’Eurovision Song Contest 2022, rappresenterà il suo paese d’origine, l’Albania.

Nelle serate di mercoledì 11 e di giovedì 12 maggio, sarà ospite con i suoi piatti rispettivamente da Nuvola Lavazza e da Edit, cuori pulsanti del programma off del festival musicale europeo.

“Ho scelto di portare due piatti che rappresentano un po’ la filosofia del nostro ristorante, ovvero l’unione della cucina campana dove sono cresciuto e quella lomellina dove abbiamo la sede” spiega il giovane chef.

Il primo che presenterà è la Pasta di Gragnano Vesuvio, emulsione di pomodoro, burrata pugliese, colatura di alici Cetara, cardamomo. “Con questo piatto trasferiamo praticamente il nostro ristorante all’Eurovision” commenta lo chef.

Il secondo è un molto semplice ma molto tecnico al tempo stesso, la Sogliola in crepinette, estrazione di mortadella e limone nero. “E’ un simbolo a 360 gradi di quello che facciamo nella nostra cucina”.

Classe 1990, Rigels è arrivato in Italia quando aveva solo 9 mesi. Non ha ricordi diretti con la sua terra natia, ma l’ha vissuta indirettamente grazie ai suoi genitori. “Quello che faccio è ripensare ai pranzi della domenica preparati da mia madre. Ecco, quei gusti e quei sapori, li ho trasferiti su alcuni dei miei piatti. Per esempio anche solo preparando delle semplici polpette, riesco a trasferire i ricordi su un piatto”.

La cucina che diventa ricordo ma anche unione tra popoli, proprio come la musica. “Musica e cibo sono strettamente legati anche tra loro. Nella mia cucina c’è sempre la musica, mi aiuta e da lì spesso viene l’ispirazione per i piatti che preparo”.