Dal pallone aerostatico al parco partecipato: il Balon riabbraccia il Giardino Pellegrino

Da spazio chiuso a bene comune, dal pallone aerostatico a un'area aperta ai cittadini, curata dai cittadini. E' questa la parabola del Giardino Pellegrino, il parco partecipato nel cuore del Balon.



Situato davanti al Sermig, in piazza Borgo Dora, dopo anni di abbandono l'area ha riaperto totalmente nel grazie all'impegno della Fondazione di Comunità di Porta Palazzo, che a gennaio sottoscrisse un patto di collaborazione con la Città per una gestione condivisa dell'area. Oggi, con l'allenamento delle restrizioni, la rinascita del giardino Pellegrino è stata festeggiata con una giornata di iniziative e di attività, organizzate dal quartiere. Per il quartiere. Letture di poesie, spettacoli circensi e teatrali, ma anche taglio del nastro alla presenza delle istituzioni.



Qui, a due passi da un Lungo Dora le cui criticità sono evidenti tra spaccio e degrado, vivere il giardino vuol dire immergersi in un micro clima completamente differente. Positivo, armonico. I volontari hanno infatti pulito tutta la zona e organizzato attività di socializzazione, promosse dal bando Tonite. Ogni mercoledì ci si incontra per raccogliere proposte. Il giardino, aperto dalle 8 alle 21 dal lunedì al venerdì e la , è di tutti, è per tutti. E' al suo interno che trovano spazio libreria a cielo aperto, un orto, fiori, un'area giochi e spazi per confrontarsi.



"L’apertura del Giardino Pellegrino è il frutto di un percorso di partecipazione e innovazione sociale. Rientra tra le progettualità di ToNite, un progetto europeo che ha come finalità quella di rendere più vivibile l’area del lungo Dora torinese, specialmente in orario serale" ha affermato entusiasta Chiara Foglietta, assessora all'Innovazione. "Il progetto ha dato l’avvio a 19 iniziative che sono oggi entrate nel vivo. Molti gli appuntamenti che si susseguiranno nei prossimi giorni, da Indigeno a Aurora Food" ha proseguito l'assessora. "Il Giardino Pellegrino - ha poi concluso Foglietta - è un presidio territoriale, un luogo che è stato pensato, co-progettato con gli abitanti del territorio e che viene restituito agli stessi".