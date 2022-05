Maxi scontro tra due auto e tre moto a Carmagnola: muore un uomo, gravi la moglie e la figlia di 8 anni

Un uomo ha perso la vita oggi poco dopo le 18 in un terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale 20, tra Carignano e Carmagnola. L'uomo viaggiava su una moto. La moglie e la figlia di 8 anni, che viaggiavano su una seconda moto, sono invece ricoverate in gravi condizioni in ospedale: la bambina al Regina Margherita, la madre al Cto.

L'incidente ha coinvolto le due moto e altre tre auto. Ferite anche altre due persone che viaggiavano sulle macchine: una, in condizioni non serie, è stata portata all'ospedale di Moncalieri. L'altra, che è più grave, al Cto.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e due elicotteri del servizio d'emergenza 118, oltre ai carabinieri del radiomobile, quelli di Carignano e ai vigili del fuoco.