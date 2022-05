Cinema all'aperto, teatro e musica: ecco i "Punti Verdi" per l'estate di Torino

Cinema all'aperto, teatro e tanta musica nei "Punti Verdi" di Torino. Che animeranno la città dal centro a Barriera di Milano e Mirafiori. Oggi la Città ha dato il via libera a 18 progetti, su 27 valutati, che hanno partecipato al "Programma culturale estate 2022-2023". La novità, come aveva spiegato negli scorsi mesi l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia, "è che si tratta di un bando biennale: per il futuro vorremmo ancora estenderli temporalmente. Per far crescere la cultura serve il medio lungo periodo".

Sei riceveranno 40 mila euro, altri sei 10 mila

Sei progetti riceveranno un aiuto economico da 40 mila euro ciascuno, sei da 10 mila euro l'uno, mentre i restanti un aiuto in servizi. Tutti e 18 non pagheranno l'occupazione di suolo pubblico per la zona dello spettacolo, mentre sarà dimezzata per l'area dove sono presenti stand per la somministrazione di cibo/bevande e vendita di gadget e/o prodotti. Tutti potranno poi avere in prestito per l'evento tavoli, sedie, transenne, palchi e pedane.

I Punti Verdi

Ad ottenere il sostegno economico più importante l'Associazione Tedacà che al Parco della Tesoriera organizzerà l'Evergreen Fest (2 giugno / 24 luglio); l'Hiroshima Mon Amour che promuove in via Bossoli l'Hiroshima Sound Garden (1 giugno / 27 settembre); l'ARTeficIO APS che nel Giardino di via Carlo Ignazio Giulio farà "Estate in Circolo 2022" (18 giugno / 18 settembre); lo sPAZIO211 che in via Cigna promuoverà Sun of a beach vol IV (17 giugno / 25 settembre); l'Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario che organizzerà nella Casa del Quartiere Estate senza confini (9 giugno / 25 settembre) e il Museo del Cinema che farà proiezioni all'aperto all'Oratorio Michele Rua / Teatro Monterosi, in via Baltea 3, ai Bagni Pubblici di via Aglié, al Boschetto – l’orto di Barriera e nel Centro Interculturale di corso Taranto (4 giugno / 28 settembre).