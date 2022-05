Meteo, malgrado qualche nuvola un caldo già estivo continuerà a farla da padrone su Torino e provincia

In pianura ed in città il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, mentre in montagna più nuvoloso soprattutto al pomeriggio, dove saranno presenti rovesci e temporali sparsi, in alcuni casi anche in serata e nottata, che oggi e domani potranno estendersi localmente anche alle pedemontane e pianure adiacenti. Da giovedì cala anche l’instabilità sulle Alpi.