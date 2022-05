Moncalieri, centauro perde il controllo della moto e va a schiantarsi: in prognosi riservata al Santa Croce

Un altro grave incidente a Moncalieri, anche se stavolta non è successo in tangenziale, dove stamattina un 76enne ha perso la vita sotto gli occhi della moglie, mentre stava cambiando una ruota sulla piazzola di sosta.

L'episodio sabato in borgata Tagliaferro

Protagonista di questo sinistro, avvenuto sabato in zona borgata Tagliaferro, è stato un motociclista: il centauro, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è schiantato a bordo strada, senza che nell'incidente fossero coinvolti altri veicoli. La Polizia locale, assieme ai sanitari del 118, è prontamente giunta sul posto: in un primo momento l'uomo sembrava avesse riportato solo ferite superficiali e qualche frattura, ma dopo l'arrivo all'ospedale Santa Croce la situazione è peggiorata.

In prognosi riservata al Santa Croce

Adesso il centauro è ricoverato in prognosi riservata: una distrazione, l'alta velocità o un animale che attraversava in quel momento, che lo ha costretto ad un improvviso scarto, tra le possibili causa dell'incidente. E adesso c'è una famiglia in ansia per la sua sorte.