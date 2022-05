Al via MiraForum22: una tre giorni di sostenibilità economica, ambientale e sociale

Domenica 29 maggio dalle ore 16 Spazio WOW in via O. Vigliani 102 si anima con la tavola rotonda conclusiva di MiraForum22, occasione quadriennale nel quartiere di Mirafiori Sud a tema “Sostenibilità ambientale, economica e sociale” per cittadini, stakeholder, imprese, realtà del territorio, associazioni e istituzioni per riflettere insieme sulle proprie progettualità e confrontarsi sul futuro del quartiere.

Saranno presenti le assessore Foglietta e Salerno, il segretario di Compagnia di San Paolo Anfossi, la presidente di Fondazione Mirafiori Toma e altre istituzioni di rilievo sul territorio.