Ospedale unico Asl To5, Montagna rilancia l'ipotesi Vadò (e punta a quadruplicare gli spazi)

Nuova puntata nella infinita telenovela legata alla nascita del futuro ospedale unico dell'Asl To5. Dopo che l'ultimo studio commissionato dalla Regione aveva messo al primo posto il sito di Cambiano, preferito a Vadò e Villastellone per la sua maggiore estensione, è arrivata la contromossa di Moncalieri.

Montagna pronto a quadruplicare l'area a disposizione

Il sindaco Paolo Montagna ha spedito le sue controdeduzioni, dopo l'incontro svoltosi ad inizio maggio con l'assessore Luigi Icardi e gli altri sindaci del territorio, inviando un fascicolo nel quale sottolinea di essere pronto a quadruplicare l'area messa a disposizione, portandola da 120 a 420 mila metri quadrati, pareggiando di fatto l'ampiezza di Cambiano.

Un modo per rilanciare l'area di Vadò, sita tra Moncalieri e Trofarello, che la giunta targata Chiamparino aveva indicato nel 2018 ma che la nuova amministrazione regionale aveva prima 'congelato' e poi rimesso in discussione, alle luce di nuove perizie.

I sanitari dell'Asl To5 chiedono di fare presto

"Questa zona, essendo agricola, può aumentare lo spazio disponibile ai terreni circostanti, oltre a quello già individuato", ha spiegato Montagna. "Del resto abbiamo già approvato una variante urbanistica che toglie oltre 230 mila metri quadri edificabili sul territorio della città. I due terzi della zona che mettiamo a disposizione per l'ospedale unico".

A questo punto si attende la controreplica dell'assessore Icardi, prima che sia il Consiglio regionale a decidere una volta per tutte. Sempre che non vengano commissionati altri studi e la scelta slitti ancora, quello che i sanitari dell'Asl To5 proprio non vogliono, come hanno manifestato nell'incontro svoltosi la scorsa settimana al Castello di Moncalieri.