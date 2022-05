Fast & Furious: la convivenza forzata con Hollywood scatena l'ironia sabauda

Vista la convivenza forzata (con chiusure, divieti e traffico annesso), tanto vale riderci su. Proprio quello che stanno facendo, man mano che passano i giorni, i torinesi alle prese con Fast & Furious 10.

E mentre la troupe hollywoodiana occupa spazi sempre differenti della città della Mole, ecco che in Rete cominciano a moltiplicarsi vignette e meme che ironizzano sulla saga action e sui suoi risvolti sabaudi.

Altro che Fast, sempre più Furious

Un esempio è quello proposto dalla pagina "Chiara Appendino che proibisce cose", che pone come vera sfida per gli autisti spericolati di Fast & Furious l'approccio con piazza Baldissera. Altro che Fast, con le code che si creano nelle ore di punta.



Ma altrettanto divertente è il meme in cui il protagonista della serie cinematografica, Vin Diesel, si chiede cosa sia esattamente un "controviale", tipico della viabilità urbana torinese, ma di certo meno diffuso nel resto del mondo.

"Non ce la faccio più" in stile Verdone

E poi c'è la gag che si richiama a uno dei capolavori di Carlo Verdone, Bianco Rosso e Verdone del 1981, che grazie alla presenza di una delle maschere più riuscite dell'attore e regista romano trasforma il titolo della saga in Fast & Furio. Qui, il riferimento torinese è senza dubbio quello legato a Magda, ma moglie infelice di Furio, che con il suo tormentone "non ce la faccio più" mostra uno spiccato accento torinese.