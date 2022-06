Nichelino cerca volontari per il team dei 'cervi sonici' di Stupinigi Sonic Park

"Vivrai il dietro le quinte del festival e maturerai esperienza nella gestione di un evento di calibro internazionale entrando nel mondo dell’entertainment", spiegano il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro Fiodor Verzola, rivolgendosi direttamente ai ragazzi interessati. "Non è soltanto un’azione di volontariato fine a se stessa, ma un percorso iniziato all’Open Factory con corsi di formazione sulla comunicazione e sull’organizzazione di eventi che si concretizza oggi con la possibilità di collaborare a stretto contatto con professionisti del settore".

Per candidarsi c'è tempo fino all'8 giugno

Insomma, un’occasione per maturare nuove competenze da spendere in futuro in ambito lavorativo. Per iscriversi è necessario compilare il form entro l’8 giugno all'indirizzo https://forms.gle/MeXcpnaLLMjfts3R6.