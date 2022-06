San Giovanni, niente dehors in piazza Vittorio. Lo Russo: "Viene prima la sicurezza"

Niente dehors in piazza Vittorio Veneto per San Giovanni. Se la parola definitiva spetterà alla Commissione Comunale di Vigilanza, l'orientamento per la sera del 24 giugno è di fare rimuovere dal salotto buono di Torino tavoli e sedie dei locali esterni. Ieri in Prefettura si è svolta la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza dedicata alla festa patronale, alla quale ha preso parte anche l'assessore comunale alla Sicurezza Gianna Pentenero.

Il Cosp dice no

Al tavolo l'esponente della giunta ha portato le richieste dell’associazione dei commercianti di piazza Vittorio, che avevano proposto di mantenere i dehors in piazza, transennando uno spazio centrale per il pubblico. Le aree esterne dei locali sarebbero dovuto servire come vie di fuga e punti di somministrazione. Una soluzione che però non ha convinto il Cosp.

Lo Russo: "Viene prima la sicurezza"