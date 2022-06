Dancin' Together, domani e mercoledì due serate-evento alle Fonderie Limone di Moncalieri

Dopo l'esito positivo del progetto Dancin' together 2021, che ha visto protagonista la Danza dopo il lungo periodo di forzata pausa causato dalla pandemia, alle Fonderie Limone di Moncalieri tornano leluci del Musical.

Domani sera e mercoledì, 14 e 15 giugno, due serate-evento faranno da lancio al progetto DANCIN ' TOGETHER 2022, che vede protagonista la Danza a 360° con innovativi studi e interpretazioni coreografiche, che porteranno in scena giovani talenti.

Gran Galà della Danza

Martedì 14 giugno alle Fonderie Limone si terrà il Galà “Premio Danza Moncalieri 2022” con la partecipazione di giovani talenti che si esibiranno in performance coreografiche di danza classica e contemporanea in gruppi, passi a due e assoli. E' prevista la presenza dell'ospite internazionale Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, nonché partner di Roberto Bolle, che si esibirà in una suggestiva coreografia.

Premio Danza Moncalieri

Mercoledi 15 giugno alle Fonderie Limone si terrà il Galà “Premio Danza Moncalieri 2022“ con la partecipazione di giovani talenti che si esibiranno in performance coreografiche di danza modern ed hip-hop in gruppi, passi a due e assoli. E' prevista la presenza dell'ospite internazionale X-five, Antonio Cinque, esponente di rilievo dell streetdance, performer di talent televisivi che sta riscuotendo notevoli successi in Cina e in Europa.

Per ulteriori info: www.ballettodimoncalieri.it bdm.lacittaelarte@gmail.com