Da Pozzo Strada a San Salvario, case invase dalla cimice dell'olmo. Il Comune: "Mettete zanzariere e strisce incollanti"

A Torino è allarme per la cimice dell'olmo, che infesta anche gli appartamenti vicini alle piante. Vere e proprie invasioni di insetti - fortunatamente non dannosi per gli uomini, animali e colture - ma che hanno preso di mira le abitazioni affacciante sulle alberate.

La mappa delle infestazioni

Centinaia i cittadini hanno segnalato la presenza dei parassiti, soprattutto nelle zone del centro, nord ed ovest del capoluogo piemontese. E la mappa delle infestazioni tinge quasi metà città: l'allarme al Comune è arrivato dai residenti di corso Trapani a Pozzo Strada, così come quelli di corso Dante a San Salvario, corso Ciriè in San Donato, corso XI Febbraio a Porta Palazzo, via Breglio in Borgo Vittoria, corso Farini e lungo Po Antonelli nella zona Vanchiglia/Vanchiglietta.

"Da 15 anni non si verificava una proliferazione così"

Un'infestazione così importante, come spiega l'assessore comunale al Verde Francesco Tresso dopo un confronto con gli uffici, "in tutte le zone della città in cui vi sono filari d'olmi non si verificava da almeno 10-15 anni". A favorire la proliferazione dell'insetto le condizioni climatiche, con un inverno mite e secco e caratterizzato da alte temperature.

Zanzariere alle finestre

E le soluzioni al problema, dopo un confronto del Comune con gli esperti, non sono al momento definitive. Per impedire l'accesso alle abitazioni, il consiglio è di "cercare di impedirlo tramite le zanzariere e sigillando gli infissi". "Qualora poi riescano ad entrare - aggiunge l'esponente della giunta - occorre utilizzare l'aspirapolvere laddove si rifugiano, in quanto si tratta di insetti gregari che si radunano a gruppi".

Gel invischianti o strisce incollanti