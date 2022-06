Lingotto, il centro commerciale svela la nuova "piazza del cibo": 4.000 metri quadri con 19 ristoranti diversi [VIDEO]

Venti ristoranti diversi su 4.000 metri quadri di superficie. Ecco la nuova "cucina" del Centro Commerciale Lingotto , che dopo il passaggio ad Axa Im e Pradera nel 2018 prosegue nel suo restyling e investe tre milioni di euro per dare una veste nuova alla storica fabbrica Fiat che affaccia su via Nizza.

Il sipario è stato alzato sulla nuova "food court", che si propone non solo ai clienti dei negozi, ma anche a tutti gli utenti della struttura per motivi di studio e lavoro. Tra i 19 marchi presenti, ci sono le conferme di McDonald's, Kfc, Rossopomodoro, Old Wild west, Roadhouse, Wiener House e Yoyogurt. A loro si aggiungono Poke House, Giovanni Rana, la Piadineria, Burger King, Domino's pizza, Grom, Panini Durini e Bun burgers.