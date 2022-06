Al Castello di Moncalieri il Congresso regionale degli ortopedici

“ L’incontro – spiega il dott. Conforti - rappresenta l’occasione per tutta le equipe ortopediche Piemontesi di confrontarsi in merito ai percorsi diagnostici e terapeutici relativi alle patologie che con più frequenza vengono affrontate nella pratica quotidiana. Rappresenta inoltre l’opportunità di comparare le differenti scuole di trattamento al fine di individuare i possibili percorsi terapeutici con maggior efficacia ed efficienza, nell’ipotesi di poter uniformare e garantire a tutti i cittadini del Piemonte un percorso di cura adeguato alle sue necessità ”.

“Si tratta di un importante momento di formazione e confronto per i nostri ortopedici - ha detto il direttore generale dell'Asl To5 Angelo Pescarmona - per una struttura in crescita soprattutto nel lavoro multidisciplinare attivato in questi ultima anni nonostante gli eventi pandemici”.