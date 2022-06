Venerdì a Nichelino appuntamento con RiciclArte, per trasformare i rifiuti in opere d'arte

Ora che la scuola è finita, può essere un appuntamento interessante per bambini e ragazzi di Nichelino che vogliano coniugare il gioco e l'educazione civica, il divertimento e la difesa dell'ambiente.

Come trasformare un rifiuto in un'opera d'arte

RomEco, il ranocchio amico dell'ambiente, ha deciso di dare appuntamento a tutti venerdì 17 giugno, dalle 10.30 alle 12 in piazza Pertini, rivolgendosi in modo particolare ai piccoli dai 6 agli 11 anni "per aiutarlo a salvare il mondo", partecipando al laboratorio RiciclArte, che insegnerà a trasformare un rifiuto in un'opera d'arte. Il laboratorio è gratuito, l'unica cosa che bisogna fare è portarsi il cilindro in cartoncino di un rotolo di carta igienica.