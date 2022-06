La Portineria di Comunità raddoppia: inaugurati stamattina i “Giardini sulla Dora”

Una nuova Portineria di Comunità si appresta a rigenerare un altro pezzetto del quartiere Aurora: il fortunato progetto della Rete Italiana di Cultura Popolare, dopo il consolidato esperimento dell'ex edicola nell'area sud di Porta Palazzo, ha infatti inaugurato una nuova sede a Torino presso i giardini di lungo Dora Savona 38 rendendo la propria rete ancora più capillare. Il tutto è stato reso possibile dal bando Tonite e dalla collaborazione con Orti Alti, Istituto Lagrange, Cooperativa Meeting Service, Lavazza, GTT e Scomodo.

Costruire comunità

La nuova Portineria, ribattezzata “I giardini sulla Dora”, sarà materialmente rappresentata da una casetta di legno e, oltre ai consueti servizi alla cittadinanza, proporrà eventi e spettacoli, un'area benessere, un'aula studio all'aperto fruibile dagli studenti del vicino Istituto Lagrange e dagli universitari, oltre a un bar che servirà dalle colazioni agli aperitivi: “Vogliamo trasformare le Portinerie - hanno sottolineato la presidente della Rete Italiana di Cultura Popolare Chiara Saraceno e il direttore Antonio Damasco – in un modello da replicare in giro per l'Italia, prossimamente apriremo altri punti a Torino e 3 anche a Milano. La nostra idea è quella di costruire una comunità in grado di pensare insieme gli spazi nel tempo”.

La soddisfazione delle istituzioni

Le Portinerie di Comunità hanno ricevuto fin da subito l'appoggio delle istituzioni, affascinate dal livello di co-progettazione e dalla possibilità di rigenerare spazi urbani grazie alla partecipazione: “Per dargli continuità - ha commentato l'assessora al welfare della Regione Piemonte Chiara Caucino – abbiamo già messo da parte qualche migliaio di euro: per ridisegnare una nuova comunità c'è bisogno di socializzazione e di mettere in gioco risorse per le persone fragili”. “Sono le persone - ha aggiunto l'assessora all'innovazione della Città di Torino Chiara Foglietta – che rivoluzionano gli spazi: se sono vissuti li sottraiamo a episodi incresciosi che alla lunga non riusciamo più a gestire”.

La proposta della Circoscrizione 7

Dal presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, infine, è arrivata la proposta di aprire una nuova Portineria ai Giardini “Madre Teresa di Calcutta” davanti alla sede del centro Civico di corso Vercelli 15.