Moncalieri, il sindaco Montagna firma ordinanza per invitare ad un uso parsimonioso dell'acqua

Moncalieri, il sindaco Montagna firma un'ordinanza per invitare ad un uso parsimonioso dell'acqua

La crisi idrica che sta attanagliando gran parte del Paese e in modo particolare le regioni del Po inizia a far sentire i suoi effetti anche nella cintura sud.

A Moncalieri si invita ad un uso parsimonioso dell'acqua

Se a Torino il sindaco Stefano Lo Russo invita i cittadini a limitare i consumi idrici e domestici, in questa fase così delicata, a Moncalieri il primo cittadino Paolo Montagna ha firmato un'ordinanza in cui chiede alla popolazione di limitare l’uso dell’acqua potabile in tutti gli usi diversi da quelli alimentare, domestico e igienico, facendo seguito all'invito alla parsimonia arrivato la scorsa settimana dal direttore generale di Arpa Piemonte Angelo Robotto.

Sono vietati, pertanto, "l’irrigazione e annaffiatura di giardini e prati, il lavaggio di cortili e piazzali, di auto private, lo riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua". E per verificare il rispetto di queste disposizioni, la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine sono chiamate a controllare il rispetto di queste disposizioni, perseguendo eventuali prelievi e usi abusivi.

A Nichelino (per il momento) nessuna ordinanza

Con una ampia e ricca zona collinare, Moncalieri vive forse una situazione più delicata rispetto ad altri comuni confinanti, tanto è vero che a Nichelino al momento non sono state adottate iniziative analoghe.

"In questo momento stiamo monitorando la situazione con Smat, ma non sono previste ordinanze a breve", ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo.