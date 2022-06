Lingotto e zona Ospedali, sosta a prezzo ridotto nei parcheggi multipiano per i residenti

Parcheggi in struttura a prezzo ridotto per i residenti del Lingotto e zona ospedali. Questa mattina la giunta Lo Russo, su proposta dell'assessore alla mobilità Chiara Foglietta , ha approvato una delibera che prevede dal 1° luglio tariffe scontate nei multipiani Molinette, D’Azeglio, Nizza, Bacigalupo e Ventimiglia per gli abitanti della Circoscrizione 8.

" Una sperimentazione - spiega Foglietta - per rispondere alle difficoltà di reperire una sosta per le proprie auto vicino alla loro casa, utilizzando strutture già esistenti e sotto utilizzate nelle sere dei giorni feriali e nei giorni festivi ".

Per sei mesi, fino al , gli automobilisti potranno usufruire in una delle strutture di abbonamento specifici "dalle 16 alle 7.30 dal lunedì al venerdì, senza limitazione oraria il e i giorni festivi". I residenti pagheranno 40 euro al mese e 100 euro il trimestrale. Per i dimoranti si sale a 55 euro per il mensile e 140 il trimestrale.