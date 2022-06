Minacce di morte al ministro Speranza, c'è anche un torinese tra i 4 a processo a Roma

"Ci vediamo in obitorio", oppure "ti ammazziamo la famiglia e poi ti spelliamo vivo". Sono alcune delle minacce inviate, tra l'ottobre del 2020 e il gennaio 2021, al ministro della Salute, Roberto Speranza, da quattro persone - tra le quali un torinese - per le quali la Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio.

L'inchiesta condotta dal pm Gianfederica Dito

Le missive, arrivate in forma anonima anche alla segreteria del ministro, avevano come oggetto le politiche del governo contro il Covid. Nei confronti degli indagati, tutti uomini di età compresa tra i 56 e 36 anni, il pm dell'antiterrorismo Gianfederica Dito, coordinata dall'aggiunto Michele Prestipino, contesta il reato di minacce aggravate.

Non sono emersi collegamenti tra i quattro

In base a quanto ricostruito dai carabinieri del Nas che hanno svolto le indagini, in tre mesi sono state inviate circa una cinquantina di mail al capo del dicastero della Salute. Tra i quattro, residenti a Torino, Cagliari, Milano ed Enna, non sono emersi collegamenti.

In alcune mai, inviate da account fittizi, si leggono frasi del tipo: "dovete andare sulla sedia elettrica", "chiudi la bocca o ti taglio la lingua" e c'è chi scrive "la pagherete caro per il terrore che state facendo" o "dovrai finire in carcere per i morti che hai causato". Per i quattro il processo è stato fissato al 20 settembre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Roma.