Rivoli, il maltempo allaga il centro commerciale di corso Susa: evacuati i dipendenti

Siccità prima, acquazzone poi. Il meteo impazzito di questi giorni ha colpito anche il centro commerciale di Rivoli in corso Susa, che ha dovuto chiudere a seguito dei danni provocati dalle precipitazioni in forma molto violenta che l'hanno coinvolto.



In particolare, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco dopo che la galleria commerciale si è allagata, ma altri danni hanno riguardato anche il controsoffitto. Evacuati i dipendenti, l'intera zona è stata ripristinata e messa in sicurezza.