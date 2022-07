Spaccio e degrado in via Nizza, la frustrazione di commercianti e residenti: "Situazione insostenibile, servono controlli"

Spaccio e degrado in via Nizza in aumento soprattutto all'altezza dell'angolo via Testona.

Davanti alle vetrine dei negozi e le case, si radunano decine di spacciatori che restano anche per la notte, stendendo addirittura coperte e materassi per dormire.

Esasperati dalla situazione commercianti e residenti che tornano a chiedere maggiori controlli.

"Abbiamo fatto molti solleciti ma per ora non abbiamo riscontrato nulla - lamenta il presidente dell'associazione commercianti Nuova Nizza Bengasi, Marco Vinardi -. Abbiamo già avuto un sacco di problemi con i lavori della metropolitana, non ci serve avere problemi anche di ordine pubblico".

"La situazione è davvero degenerata. I residenti sono molto arrabbiati e stanno facendo raccolte firme ma è inaccettabile che per avere un po' di sicurezza bisogna agire con queste soluzioni".

Nei mesi scorsi le forze dell'ordine hanno concentrato le operazioni di controllo nella vicina piazza Bengasi, ma anche in San Salvario.

"Gli episodi di spaccio e microcriminalità sia su piazza Bengasi che sull'ultimo tratto di Nizza Millefonti sono all'attenzione nostra e delle forze dell'ordine che sovrintendono il territorio - conferma il presidente della Circorscrizione 8, Massimiliano Miano -. Circa un mese fa ci fu un importante intervento di controllo e tutela del territorio, proprio partendo da piazza Bengasi, da parte di Polizia Municipale, di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, che hanno portato a soddisfacenti risultati. C'è ancora tanto lavoro da fare, tant'è che affronteremo le varie questioni su tavolo della sicurezza convocato per metà luglio. Il bivacco segnalato dal Presidente dei Commercianti è un'appendice del malessere generale che i nostri residenti stanno vivendo in queste ultime settimane. In queste sere girerò a piedi il territorio, cercando di capirne un po' di più e mi confronterò con le nostre forze di Polizia, alla ricerca di una soluzione".