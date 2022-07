Welfare e Best Practice, Unito vince la medaglia d’oro: è un Healthy Campus

L’Università di Torino è stata premiata dalla Fisu, la Federazione Internazionale Sport Universitari, con la medaglia d’oro per essere un Healthy Campus. Sono infatti ben 81 gli obiettivi raggiunti sui 100 stabiliti.

Raggiunto oltre l'81% degli obiettivi

Dall’attività fisica allo sport, passando per la nutrizione e la prevenzione delle patologie, ma anche la salute sociale e mentale, l’educazione dei comportamenti a rischio e l’ambiente. Questi i criteri delle buone pratiche da progettare e realizzare all’interno dell’Ateneo.

Un programma molto ampio, che si basa su tematiche come l’uguaglianza di genere, la riduzione delle disuguaglianze, l’aumento dell’inclusione, l’energia pulita e accessibile, lo sviluppo sostenibile della comunità, il consumo e la produzione responsabile.

7 le best practice di Unito

Sono 93, a oggi, le Università di tutto il mondo che hanno aderito al progetto. Di queste, solo 23 al momento hanno ricevuto la certificazione. Unito è tra queste, grazie sia agli 81 obiettivi conseguiti e alle 7 best practice: Physical activity and sport, nutrition, mental and social Health, disease prevention, risk behaviour, environment, sustanibility and social responsabilità e healthy campus management.