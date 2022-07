Moncalieri dice addio a "Geppy" Puglisi, storica preside della media Clotilde

Moncalieri piange oggi Maria Giuseppina Puglisi, la storica "professoressa Geppy", per oltre trent'anni preside della media Clotilde.

Prestata alla politica e alla Provincia di Torino

73 anni, dopo aver contribuito a far nascere la biblioteca civica Arduino e aver avuto un ruolo fondamentale per far diventare le Fonderie Limone un punto di riferimento per la cultura e il teatro non solo della città, la Puglisi era stata ingaggiata dalla politica. Prima era stata assessore e poi vice sindaco ai tempi in cui Moncalieri era guidata dal sindaco Carlo Novarino, per diventare poi assessore provinciale alle Politiche giovanili.

Il sindaco Montagna: "Se ne va un pezzo della città"

Anche il sindaco Paolo Montagna era stato suo allievo, per questo l'ha ricordata con grande affetto, nel momento dell'addio: "Se ne va oggi, con “Geppy”, un pezzo di storia della nostra Moncalieri", ha detto il primo cittadino.

"Voglio esprimere a nome mio e della Comunità il più profondo senso di gratitudine per lo straordinario contributo che ha donato a servizio della Scuola e delle Istituzioni. E il sentito cordoglio alla famiglia. Ciao Preside, ci mancherai moltissimo", ha concluso Montagna.