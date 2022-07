Non solo Sonic Park, da stasera a Nichelino eventi per tutti i gusti

Non solo Sonic Park, Nichelino ospita eventi per tutti i gusti

Dal 20 giugno Nichelino è sinonimo di grande musica con il Sonic Park, con big italiani ed internazionali protagonisti sul palco allestito all'interno del giardino della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Ma in questo torrido mese di luglio la città ospita an che altri eventi, in grado di soddisfare i gusti di tutti, giovani e meno giovani.

Dal Pizza Festival all'appuntamento con il liscio

Da oggi, giovedì 14, a domenica 17 luglio torna il “Pizza Festival” in piazza Di Vittorio. Giovedì 14 e venerdì 15 dalle 18 alle 24, sabato 16 e domenica 17 dalle 12 alle 24 si danno appuntamento in città i migliori pizzaioli d’Italia con stand dedicati a uno dei piatti preferiti dagli italiani; un’area bimbi gratuita con giochi e trucca bimbi; spettacoli dal vivo, tra dj set, tribute band e magia.

A cavallo tra luglio e agosto, precisamente dal 20/7 al 4/8, arriva il “Festival del liscio”. Un’area attrezzata nei giardini in prossimità del Centro d’Incontro “Nicola Grosa” di via Galimberti, che ospiterà orchestre e musica dal vivo con Sonia De Castelli, Riky & Giuly, Luca Panama, Teresa Di Nardo, Pino & Rossella.

Il Festival, organizzato Centro “N. Grosa” in collaborazione con l’associazione Puro Stile Italiano, sarà a ingresso gratuito e ospiterà orchestre e ballerini dalle 20.30.

Darwin Pastorin per rivivere l'epopea Mundial dell'82

Giovedì 21 luglio alle 20.30 negli spazi dell’Open Factory di via del Castello, invece un appuntamento da non perdere per chi ama il calcio. Darwin Pastorin , giornalista sportivo tra i più apprezzati del panorama italiano (e cittadino onorario di Nichelino) presenta il suo ultimo libro "Lettera a Bearzot. Il Vecio, Pablito, il Mundial ’82 e altri incantesimi".

A quarant’anni dall’indimenticabile notte del Bernabeu, una lettera “a cuore aperto” a Enzo Bearzot, il Vecio: l’artefice numero uno del trionfo mondiale del 1982. Un viaggio a ritroso nel tempo e nella nostalgia, dal Brasile a Torino, fino alla notte di Madrid. Il ritratto di un uomo sincero, dalla schiena dritta, un Don Chisciotte che non ha mai smesso di seguire i propri ideali ed essere fedele ai suoi valori. Un grande italiano di ieri, che avremmo tanto bisogno di avere ancora qui, oggi, in questo presente smarrito.

Introdurrà la serata Michele Pansini, porteranno il loro saluto il Sindaco Giampiero Tolardo, l’Assessore allo Sport Francesco Di Lorenzo ed il Consigliere regionale Diego Sarno.