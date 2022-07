Piazza Carducci, i commercianti: "Servono sicurezza, eventi e parcheggi"

Sono tre i punti focali su cui si è svolto l'incontro di ieri tra commercianti, residenti e amministratori della Circoscrizione 8 per fare il punto su piazza Carduccci: sicurezza, eventi e parcheggi.

La nuova area pedonale è infatti stata spesso oggetto di critica e polemiche nei mesi scorsi, specie sui social, tra sporcizia sulle panchine e le aree verdi spoglie.

L'incontro di ieri ha permesso ai cittadini di esporre la propria preoccupazione per quella che doveva diventare un'area pedonale "viva" in cui alternarsi eventi e iniziative.

"Richiediamo che la piazza venga almeno fatta come era stata prevista e che porti valore aggiunto alla zona visto che con quell’intento era stata fatta. Vorremmo prima di tutto che vengano organizzati al più presto quegli eventi per cui era stata pensata e magari vista la situazione abbellita con qualche fiore in più - spiega la presidente dell'associazione commercianti Alessandra Girardello -. Poi c'è il fronte aperto dei parcheggi e della convenzione con Gtt, valida solo per residenti e dimoranti, ma non nulla ancora per i commercianti, una situazione allo stallo che però dovrebbe essere sbloccata".

"Stiamo lavorando per facilitare sempre più "l'acquisto di prossimità"- spiega su questo punto il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, presente all'incontro di ieri sera -. A breve ci saranno delle novità anche per i commercianti. Siamo sicuri che non risolverà definitivamente il problema "parcheggio" ma aiuterà e non poco il quartiere a "respirare"".

Mentre sul fronte eventi sottolinea che si sta andando avanti: "A tal proposito sia l'associazione Commercianti, sia la Circoscrizione 8, sono al lavoro per raggiungere quanto prima tali obiettivi".

Più in generale sulla qualità della vita in piazza, Miano conferma la possibilità di aggiungere altre panchine, verificando prima la fattibilità con i tecnici e i coordinatori, così come il progetto di realizzare ecoisole, che saranno fornite di nuovi cassonetti elettronici, primi in Nizza Millefonti, in modo da togliere quelli ingombranti attuali.

In via di risoluzione anche la questione dell'aiuola fronte "Oviesse" dissestata.

"Abbiamo in corso una manomissione da parte di Iren per il Teleriscaldamento. Sarà presto riqualificata, sarà piantumato nuovo verde orizzontale e verticale. In più sarà realizzata una nuova caditoia per raccolta acque piovane in corrispondenza del l'attraversamento pedonale, tra la "pasticceria" e l'"Oviesse" in modo tale da eliminare il disagio degli allagamenti in caso di forti precipitazioni".

"Certo - conclude tuttavia Girardello - queste azioni dovevano essere essere programmati prima di togliere i parcheggi, prima di pedonalizzare. Perché così ci troviamo una Piazza spoglia e senza vita (e la vita che c'è, non è delle migliori). I commercianti hanno bisogno che venga sistemato la Piazza ora e non "in futuro". Noi le tasse e le spese le abbiamo ora da sostenere, non possiamo aspettare di pagare "in futuro". Se ci mancano i clienti ora, molti chiuderanno".