Grave lutto al Sant'Anna, è morta la ginecologa Katia Mingrone

Lutto all' ospedale Sant'Anna di Torino, dove da oltre otto anni lavorava la ginecologa Katia Mingrone , morta oggi all'ospedale di Cosenza. La dottoressa si trovava in Calabria, quando giovedì ha avuto un'emorragia cerebrale. Ricoverata al nosocomio cosentino, le sue condizioni cliniche dopo l'aneurisma sono apparse subito molto gravi: oggi all'ora di pranzo il decesso.

Da oltre otto anni al Sant'Anna

La 52enne lavorava al Sant'Anna da oltre otto anni, dove aveva seguito centinaia di donne in gravidanza: centinaia i bimbi e le bimbe nate con il suo aiuto. In precedenza aveva rivestito il medesimo incarico nell'Asl To4. La notizia della sua morte si è sparsa rapidamente per i corridoi dell'ospedale torinese, lasciando moltissimi attoniti.

Il ricordo del suo primario: "Era speciale"