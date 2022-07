A Borgo Campidoglio torna Vivilibrôn, la fiera dei libri salvati dalle cantine e dal macero

Domani, sabato 23 luglio, torna Vivilibrôn, la fiera per il “recupero e la ridistribuzione gratuita di libri usati salvati dal macero, da cantine impervie e da destinazione incerte”. L'iniziativa, in programma dalle 1 alle 20 presso il Circolo dei Sardi “Antonio Gramsci” di via Musinè 5 (borgo Campidoglio) è organizzata dall'Associazione Culturale Les Petites Madeleines in collaborazione con altre realtà attive sul quartiere come Ecoborgo Campidoglio.

Nuova vita per i libri usati

Vivilibrôn porterà quindi tra le suggestive strade del Borgo Vecchio lunghe tavolate cariche di libri gratuitamente a disposizione del pubblico: sono oltre 5mila i volumi recuperati fin qui, con i cittadini liberi di donare e prendere ciò che più aggrada in un processo che fa dell'economia circolare la propria vocazione: “Dopo aver preso parte nel 2021 - spiegano gli organizzatori - al progetto di recupero e ridistribuzione alimentare Salvacibo Campidoglio di Eco dalle Città, le associazioni hanno pensato che per contrastare l’isolamento e la solitudine imposte dalla pandemia non bastasse nutrire il corpo: così, insieme agli abitanti, hanno organizzato un passaparola tra il vicinato e una call sui social per recuperare libri usati e ridargli nuova vita, favorendo l’incontro e il dialogo tra le persone”.

Le altre iniziative in programma

Durante l'evento si svolgeranno anche altre iniziative gratuite e adatte a tutte le età, con i laboratori artistici curati da casadarT&cresciani e le letture di fiabe a cura di Ecoborgo Campidoglio, oltre a un incontro letterario con scrittori ed esperti.