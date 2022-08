L'estate sta finendo, ma l'Eurovision non se ne va: Piazza d'Armi è ancora un cantiere

Eppure è così: l'estate sta finendo, lo testimonia il calendario, ma ci sono cose che proprio non si decidono ad andarsene. Come il cantiere che ha lasciato dietro di sé l'Eurovision Song contest in piazza D'armi.

Ospitava la struttura per i media e le delegazioni, collegata con una passerella sopraelevata al Palazzetto principale. Ma con la partenza della carovana musicale, il cantiere non ha mai concluso la sua funzione. Restano tubi per terra, alcune strumentazioni e soprattutto le protezioni che impediscono l'accesso. Nessuno, dunque, durante l'estate ha potuto godersi il prato che di solito ospita chi gioca a pallone o chi vuole prendere la tintarella pur rimanendo in città.