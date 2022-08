Lidap Piemonte organizza l'incontro "Ansia? Sì grazie"

Con la conferenza interattiva “ANSIA? SÌ GRAZIE!” organizzata per domenica 25 settembre alle ore 15.45 al Teatro Antico (Corso Unione Sovietica, 220/D, ingresso libero), la Sezione Regionale Piemonte della Lega Italiana contro i Disturbi d’ansia, agorafobia e attacchi di Panico Piemonte (L.I.D.A.P. Piemonte) intende presentare i propri servizi di volontariato e lanciare il messaggio di un’ansia amica: un campanello di allarme che suona quando viviamo situazioni non adatte a noi.

Saranno a disposizione, anche per un dibattito, consulenti psicoterapeuti, volontari e helper dei gruppi di auto-mutuo-aiuto. Obiettivo dell’evento è capire cosa non va e come dare una direzione diversa a ciò che preoccupa, senza combattere i sintomi, ma accogliendoli e imparando a gestirli. Un’artista di teatro illustrerà, poi, i servizi collaterali di “EsprimiTu”, atti a fare emergere le nostre potenziali risorse interne.