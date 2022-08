Nichelino, anche la Croce Rossa fa i conti con il caro energia: tariffe per trasporti privati cresciute del 30%

Il boom delle bollette energetiche e il caro benzina (malgrado i recenti interventi 'taglia accise' del Governo) fanno sentire il loro peso anche sulle attività della Croce Rossa di Nichelino.

E' diventato inevitabile, a fronte dei continui aumenti, adeguare le tariffe del trasporto privato, cresciute del 30%. Si è passati da 50 euro a 70, mentre per per le corse di notte si paga una sorta di straordinario, con la cifra salita a 100 euro. "Era l'ultima cosa che volevamo fare ma non c'è stata scelta, considerando che oggi un pieno di carburante per i nostri mezzi vuol dire circa 130 euro di spesa", ha spiegato la presidente Adriana Sala.

E intanto sono state adottate anche scelte di economia per la gestione quotidiana, "inserendo le luci che si spengono a tempo, per risparmiare quanto possibile", ha aggiunto la presidente della Croce Rossa di Nichelino. Sperando che le prossime settimane non costringano ad ulteriori interventi.