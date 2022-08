Chiude il reparto Covid del Santa Croce di Moncalieri

Pescarmona: "Segnale di ritorno alla normalità"

“Un altro segnale per la ripresa delle nostre attività a 360 gradi – ha detto il Direttore generale dell'Asl To5 Angelo Pescarmona - Un segnale significativo nella speranza di non dover più attivare reparti di isolamento e che la lotta al Covid si possa concretizzare unicamente attraverso la campagna vaccinale mai sospesa e che continuerà con la quarta dose nelle prossime settimane”.

Nessuna interruzione di servizio per il maltempo

Limitati i problemi arrecati nella serata di martedì dalla forte pioggia caduta su Moncalieri: all'ospedale Santa Croce è crollato un pannello del controsoffitto, in un angolo dove si era accumulata dell'acqua, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Non c'è stata alcuna interruzione di servizio e tutto è stato ripristinato già nella tarda serata di ieri.