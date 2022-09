Al via i lavori per la realizzazione della "rotatoria di Sant’Antonio" a Castellamonte

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della rotatoria sulla Sp 222 di "Castellamonte" al km. 17+780 - detta "di sant’Antonio" - , all’incrocio con lo svincolo della Pedemontana (SS 565 di Castellamonte); un’opera lungamente attesa dai cittadini per migliorare la funzionalità e sicurezza dell'intersezione.

La rotatoria avrà un diametro di 36 metri, con cordolature esterne e area a verde: verrà contestualmente migliorato il deflusso delle acque meteoriche con la ridefinizione delle pendenze del piano stradale e con la sistemazione dei fossi laterali. Sarà apposta la segnaletica stradale e rallentatori ottici e acustici nelle immissioni. L’importo complessivo del progetto è di 251mila euro.

Attualmente per il cantiere sono prescritte come limitazioni dal Km. 17+400 al Km. 18+050 l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h e il divieto di sorpasso; in una fase successiva è previsto un periodo di chiusura al traffico con deviazione su percorsi alternativi. I lavori proseguiranno indicativamente, condizioni metereologiche permettendo, fino alla fine di ottobre.