Un fine settimana ricco di eventi alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Dopo il taglio del nastro di venerdì 2 settembre, nel weekend la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola prosegue con un fittissimo programma di eventi.

Tinto e moltissimi altri ospiti porteranno il pubblico a vivere giornate spensierate di una manifestazione storica che, nel 2022, punta su sostenibilità e green.

Ampio spazio anche alla cultura e agli eventi musicali, tra cui il concerto tanto atteso de Il Foro Festival con CRISTINA D’AVENA e IVANA SPAGNA nella serata di domenica 4 settembre.

In entrambi i pomeriggi, sono in programma i talk show del Salotto della Fiera condotti da Tinto e Renata Cantamessa con numerosi ospiti, e svariate proposte di Cà Peperone - la casa delle eccellenze enogastronomiche carmagnolesi - in Piazza Verdi con laboratori, talk show sul tema dello spreco alimentare, degustazioni con abbinamenti tra vini e peperoni e musica.

Sabato sono inoltre in programma lo spettacolo del comico Andre Vasumi e il concerto gratuito de Il Foro Festival intitolato “One Night in Dagma”, con artisti piemontesi che faranno scatenare i più giovani e non solo loro, tra i quali Molinhero (Roberto Molinaro), Greta Tedeschi, Visco, Alex Pizzuti e Danilo El Paris Vocalist.

Domenica sarà il PEPERONE DAY, una giornata straordinaria in cui si svolgerà lo storico Concorso del Peperone condotto da Tinto, la grande Festa di Re Peperone e la Bela Povronera con sfilata di oltre 250 personaggi in maschera e intrattenimento musicale finale con Sonia De Castelli, il concerto del pianista Luca D’Amato, recentemente arrivato in finale alla trasmissione “Dalla strada al palco” su Rai 2.

Come sempre si potrà trovare anche la grande rassegna commerciale e l’area bimbi con bellissimi animali, laboratori e spettacoli per le famiglie, oltre a musica e balli in altre piazze del centro.

Per ciò che riguarda il gusto, oltre alle cene e al pranzo della domenica del Ristorante della Fiera, i visitatori troveranno i bellissimi peperoni e gustose pietanze nella storica “Piazza dei Sapori”, nel “Villaggio del Territorio”, nel “Mercato dei produttori del Consorzio”, negli street food dei Giardini del Castello e nel “Pizza Village Solidale” allestito nei Giardini Unità d’Itala dove, per ogni pizza sfornata, il Comune devolverà 1 euro alla Fondazione di Comunità di Carmagnola per un suo progetto sociale.