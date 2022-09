Earthink Festival porta in teatro il tema della sostenibilità ambientale

Ormai tutti parlano di ambiente, ma nel 2011 questa era una tematica incredibilmente ancora poco trattata o comunque contenuta all'interno di altri contesti. Per questo l'Earthink Festival oggi si fregia con orgoglio di essere stato il primo Festival in Italia, in ambito teatrale ma non soltanto, dedicato da sempre alla sostenibilità ambientale.

Nato da un’idea di Serena Bavo dell’associazione Tékhné, negli anni ha vissuto un'importante crescita: il cartellone si è ampliato, l'offerta è diventata internazionale, è aumentata la proposta. Quello che è rimasto intatto è lo spirito del Festival: anche in questa undicesima edizione, iniziata venerdì 9 con “Apocalisse Tascabile” (LEGGI QUI) e che si chiuderà sabato prossimo, 17 settembre, si tratteranno infatti i temi dell'ambiente, dell'ecologia e della natura.

In programma nove giorni di spettacoli di teatro, danza, circo, performance immersive e itineranti, conferenze musicali e talk. La riflessione sul rapporto uomo-natura, da sempre caratteristica di Earthink, si concentrerà sulle azioni e sulle strategie da mettere in campo nel futuro prossimo: filrouge di molti spettacoli è l’urgenza di ripensare subito la nostra esistenza sulla terra in sinergia e sincronia con gli altri ecosistemi. Sedici gli spettacoli in cartellone, tra cui quattro prime nazionali, due produzioni internazionali, sei produzioni U35 e l’intera giornata di venerdì 16 dedicata al Goal 5 dell’Agenda2030 con tre appuntamenti per riflettere e confrontarsi sul gender equality.

Particolari le location, che vanno a toccare diversi quartieri di Torino: il Parco del Valentino e il Parco del Meisino oltre ai luoghi simbolo del teatro off di Torino - Cubo Teatro, Spazio Kairòs, Cecchi Point, Atelier Teatro Fisico.

Tra gli appuntamenti più attesi, il debutto di “Secret Life – Vita segreta degli umani” in programma mercoledì 14 alle 21 presso il Salone delle Arti del Cecchi Point. Dal testo di David Byrne fino a oggi mai tradotto né portato in scena in Italia, prodotto da LST – Teatro di Montepulciano per la regia di Manfredi Rutelli in coproduzione con Tékhné, è nato lo spettacolo che parte da un fatto realmente accaduto, il ritrovamento di documenti segreti dello scienziato, matematico e filosofo Jacob Bronowski, per ragionare su una serie di quesiti fondamentali: cosa significa essere umani? La nostra è realmente un’ evoluzione? O stiamo distruggendo la nostra specie e l’intero pianeta?

Gran finale sabato 17 al Valentino per una giornata di spettacoli immersi nella natura. In tripla replica (ore 11:30, 15 e 17) presso l’Imbarchino “In Natura” una produzione di Tékhné dedicata al benessere per la quale sono stati selezionati e coinvolti artisti U35. Un percorso partecipato di wellness culturale realizzata da un gruppo misto di professionisti e non, per riconnettere il pubblico con la parte più intima e sincera di sé, immersi nel verde del parco. In tripla replica (ore 11:30, 15 e 17) “Experia – La natura si fa maestra attraverso i suoi colori” prima nazionale della Compagnia Eminia. Una performance per uno spettatore alla volta della durata di 5 minuti in cui, partendo da una situazione di isolamento, si troverà la strada per il ritorno a una vita più agevole, seguendo il ritmo della Natura immersi in una stanza piena di colori, forme e immagini. Alle 21 sarà la volta di “Fire Charmers – L’ammaliafuoco” produzione U35 di Fossik Project. Uno spettacolo di musica e animazione analogica che racconta l’incendio di un bosco e del gruppo di animali che vanno alla ricerca dell’origine del fuoco.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Per prenotazioni e per consultare l'intero programma si può andare sul sito earthinkfestival.it