Il futuro di Tenuta Berroni

Già nell’autunno del 2019, Sándor e Michelle Gosztonyi, figli della Contessa Castelbarco Visconti, dopo un attento recupero della Cascina San Giuseppe, hanno dato vita ad Agri Berroni, agrigelateria nata dalla volontà di recuperare le tradizionali produzioni agricole delle cascine che sin dalle origini facevano parte del complesso architettonico. Oggi, grazie anche al supporto di un piccolo staff giovane e motivato, qui nascono diverse linee e tipologie di gelati artigianali mantecati e confezionati prodotti con materie prime delle dipendenze agricole della stessa Tenuta o di cascine limitrofe.

Il futuro della Tenuta è iniziato però nel luglio 2020. Sándor Gosztonyi, ora impegnato in prima linea al fianco della mamma, la Contessa Castelbarco e della sorella Michelle nella conduzione della proprietà, iniziò in quei mesi l’iter burocratico necessario, con avallo ella Sovrintendenza, ad avviare il restauro delle facciate segnate dal tempo

L’importante restauro è terminato a fine maggio 2022 e ha visto coinvolto in primis la Soprintendenza e successivamente restauratori ed artigiani accreditati presso la stessa Soprintendenza, molti dei quali attivi nel territorio racconigese.

Nello specifico, i restauri hanno consentito di mettere al sicuro la dimora da possibili infiltrazioni e ritinteggiare facciate e stucchi che ora si presentano nei colori tipici di fine 700.

Dopo la prima apertura, del 7 agosto, la dimora sarà aperta il 15 ed il 29 settembre per due visite tematiche in notturna (su prenotazione, orario unico ore 19.30).

Nella luce del crepuscolo, il 15 settembre si svolgerà Notturno in Villa che accoglierà gli ospiti per raccontare momenti di vita della residenza, la storia di famiglia, abitudini, curiosità storiche e di stile che ne hanno accompagnato oltre due secoli di storia.

Il 29 settembre, quasi a voler approfondire il tema della prima visita, Dicerie e Curiosita' a Tenuta Berroni ripercorrerà le vicende di una misteriosa e ricca contessa ed uno spendaccione impenitente, di una figlia illegittima ed un sindaco imprenditore, di due gemelli prematuri, un eroe di guerra, una sposa scambiata, …

Costo: € 10 a persona, visita gratuita per i bambini fino a 7 anni. Prenotazione obbligatoria (max 20 partecipanti per gruppo) sul sito www.tenutaberroni.it/visite-guidate-ita

Appuntamento al parcheggio dell’Agrigelateria.

**Per gruppi precostituiti possono essere organizzate su prenotazione visite in esclusiva.

Una seconda fase di lavori partirà a breve grazie all’assegnamento di fondi da parte della Regione per la riqualificazione dei beni rurali vincolati. Un progetto che coinvolgerà anche altre realtà locali del territorio di Racconigi che hanno vinto il bando, così da consentire la nascita di nuove sinergie e nuovi percorsi di conoscenza del territorio.

Gli interventi riguarderanno le due torrette che affacciano sul parco della Tenuta e la Tinaia che fa parte di una delle dipendenze rurali. Il suo recupero consentirà attività didattiche ed educative che avranno come filo conduttore l'agricoltura nel territorio di Racconigi, partendo proprio dalla coltivazione della vite. Una coltura andata in abbandono ai primi del Novecento, ma che un tempo vedeva ogni famiglia contadina produrre in proprio il vino da pasto. Aspetti di vita agreste che sarà possibile riscoprire grazie a fotografie e testimonianze del tempo.

Il futuro darà anche maggiore spazio alle nuove attività agricole di AgriBerroni che dal 2019 riprendono e ampliano la tradizione locale: l'allevamento e la trasformazione del latte, la coltura delle erbe officinali e il loro uso sulla tavola, per la salute e nella cosmesi.

Dove siamo.

Da Torino: dall’autostrada A55 direzione Savona prendendo l’uscita in direzione Statale 20 per La Loggia, continuare per Carignano, da Carignano continuare verso Lombriasco, attraversare ancora Casalgrasso in direzione Racconigi e a 4 km dal paese troverete l’indicazione sulla sinistra per “Tenuta Berroni” e proseguire per “Parcheggio Arancera”.