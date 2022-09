Quincinetto, una Ferrari e una Bmw si schiantano a poca distanza l'una dell'altra: l'uomo sulla Rossa al Cto

Due bolidi schiantati a poca distanza, con danni per parecchie decine di migliaia di euro e un conducente ferito e trasportato al Cto.



E' successo in queste ore sulla Torino-Aosta poco dopo Quincinetto, in direzione Torino. Le due vetture che hanno avuto un incidente sono una Ferrari e una Bmw, ma i due episodi - anche se sono successi a poca distanza - non hanno un legame di causa ed effetto tra di loro.



Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia Stradale, si tratta in entrambi i casi di una perdita del controllo da parte del guidatore. L'uomo che era al volante della Ferrari è stato portato in ospedale con l'intervento dell'elisoccorso e in codice giallo. A causa della pioggia, oltre che per i due incidenti, il traffico è rallentato.