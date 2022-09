Chiusa con un successo di pubblico e critica la terza edizione di Moncalieri Summer Experience

Si è chiusa sabato 24 settembre, con la festa delle biblioteche Sbam l’estate culturale moncalierese: appuntamento finale di un’ampia, qualificata e apprezzata offerta tra musica, danza, spettacolo, teatro, circo, magia. E tanto verde: i più begli angoli naturalistici della città – Giardino delle Rose, Parco Vallere, Fonderie Teatrali Limone e le borgate ai piedi della collina come Revigliasco in primis - sono ormai da tempo le consolidate location di decine di eventi rientranti nel Moncalieri Summer Experience, la rassegna culturale promossa e coordinata dall’Assessorato alla Cultura, in sinergia con l’Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, la Pro Loco Moncalieri e le associazioni del territorio. E nel grande progetto Moncalieri Città nel Verde avviato nel 2015.

Molto positivo il bilancio tracciato dall’Assessore alla Cultura Laura Pompeo: “Ad ogni edizione emerge più chiaro, in termini di qualità della proposta e gradimento del pubblico, il valore aggiunto del lavoro di rete che portiamo avanti con convinzione da sempre – dichiara soddisfatta Pompeo – Un grazie sincero per la collaborazione e la disponibilità all’Ente Parco, alla ProLoco Moncalieri. Senza dimenticare tutti gli artisti e gli operatori che con le loro proposte hanno riempito di contenuti il nostro cartellone”. La linea è tracciata da anni, evidenziata nelle linee strategiche dell’asset Moncalieri Città nel Verde, “valorizzando al massimo i riconoscimenti ottenuti da Moncalieri nel recente passato. Siamo dal 1997 nella Lista del Patrimonio Culturale dell'Umanità come Sito seriale delle Residenze Sabaude. La città rientra inoltre in una vasta fascia antropizzata che è riserva di biosfera MaB UNESCO Parco Collina Po dal 2016”.

Ezio Bertello, presidente della Pro Loco Moncalieri, aggiunge: “Gli appuntamenti culturali che si sono susseguiti all’interno dell’Anfiteatro del Parco Le Vallere sono stati interessanti, piacevoli e caratterizzati sempre dalla partecipazione di un cospicuo pubblico che in base alla tipologia di intrattenimento variava e ciò ha fatto sì che le persone che hanno aderito all’evento siano state nel complesso numerose. Il risultato raggiunto in sinergia con l’Assessorato alla Cultura e l’Ente Parco è estremamente positivo”. Gradito dal pubblico anche il format delle serate alle Vallere, che prevede un breve momento di saluto al pubblico da parte delle guide: “Il pubblico così è invogliato a volgere lo sguardo al contesto naturalistico circostante, approfittando delle pause o del dopo spettacolo per informarsi su come funziona il Parco e sulle opportunità che offre – continua Bertello – Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dal Moncalieri Summer Experience e siamo pronti per i prossimi anni, sempre in sinergia con l’assessore alla Cultura Laura Pompeo e con l’Ente Parco, nelle persone del presidente Roberto Saini e del neodirettore Monica Perroni, a riproporre e consolidare la rassegna, migliorandola sempre, grazie alla coesione dei vari soggetti coinvolti”.

Anche per Roberto Saini, presidente dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, la carta vincente della rassegna è la sinergia tra i vari soggetti coinvolti nell’organizzazione: “Moncalieri Summer Experience è una proposta di grande importanza per le Vallere – dichiara - aprendo a delle possibilità di utilizzo di Parco e Cascina Vallere coerente con le attività e funzioni proprie del nostro Ente, con particolare riferimento alla fruizione sociale e sostenibile”.